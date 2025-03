İmamoğlu Ailesi Gözaltı Sürecini Değerlendirdi

İBB BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASIYLA İLGİLİ AİLE AÇIKLAMALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu NOW Tv’ye demeç verdi. Aile, yaşanan süreci değerlendirerek açıklamalarda bulundu. Dilek İmamoğlu, “Herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Ekrem beyin hazırlanma süreci için, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Her şeye rağmen onu evde tutamadım. Onu hazırladım yolladım. Gelen arkadaşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi çok kibar nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiler ve 7.30 gibi evden ayrıldılar. Ekrem beyle konuştular, avukatıyla birlikte o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama. Ortada dolanan birçok kirli bilgiler var. Tam bilemiyorum ama avukatıyla birlikte konuştular. Artık her şeyi bekler hale geldik. Dün usulsüz bir şekilde diploma iptal edildi. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç. Dünyada bunu kime sorarsanız sorun, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyler. Bu saçmalığın ötesi… Bekliyor muyduk böyle bir süreç, kağıt üzerinde halen bir hukuk devletiyiz, ‘olmaz’ diyoruz ama oluyor.” dedi.

TERÖR SUÇLAMALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Dilek İmamoğlu, “Terör suçlaması hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey mümkün değil, olamaz. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi, tamamen büyük bir iftira. Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiçbir şey yok. Biz şeffafız… Biz hayatımızı ortada yaşadığımız için kendini milletine emanet ediyor. Bu kadar adaletsizlik ve hukuksuzluk karşısında kimse susmayacak. Ben bir anne olarak sorumluluklarım var çocuklarımın psikolojisini sağlam tutmak adına. Ama şükürler olsun ki çocuklarım çok güçlü.”

GELECEK UMUTLA DOLU

İmamoğlu’nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ise süreci değerlendirerek, “Kelimeler kifayetsiz, internete giremiyorum, sosyal medya kilitli, hiçbir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz? Bu adam, ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan ama bir terörist alır gibi bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz. Bunlar şeytan gibi, bu devran bir gün dönecek.” dedi.