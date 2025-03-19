İmamoğlu Ailesinden Gözaltı Açıklaması

İBB BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI VE AİLESİNİN AÇIKLAMALARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu, NOW Tv’ye verdikleri demeçle durumu değerlendirdi. Dilek İmamoğlu, “Herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Ekrem beyin hazırlanma süreci, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Her şeye rağmen onu evde tutamadım. Onu hazırladım yolladım” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gelen ekiplerin kibar ve nazik bir şekilde görevlerini yerine getirdiklerini belirterek, “7.30 gibi evden ayrıldılar. Ekrem beyle konuştular, avukatıyla birlikte o süreci çok ayrıntılı bilmiyorum ama” dedi.

Dilek İmamoğlu, “Dün usulsüz bir şekilde diploma iptal edildi. Çok enteresan günlerden geçiyoruz çok korkunç” diye ekledi. Bu durumu dünya genelinde alışılmadık bir olay olarak değerlendirirken, “Bir hukuk devletinde bunların olmaması gerektiğini düşünüyoruz ama oluyor” şeklinde konuştu.

“BU DURUMA GÜLENİYOR”

İmamoğlu’nun terör suçlamasıyla ilgili sorulara karşılık Dilek İmamoğlu, “Böyle bir şeye gülünür sadece. Böyle bir şey mümkün değil olamaz böyle bir şey. 20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi tamamen büyük bir iftira. Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiç bir şey yok. Biz şeffafız” diye belirtti. Adaletsizliğe karşı susmayacaklarını ve çocuklarının psikolojisini sağlam tutmak adına çalışacaklarını vurguladı.

“DEVRANIN DÖNECEĞİ GÜN”

Mehmet Selim İmamoğlu da sürece dair düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Kelimeler kifayetsiz, internete giremiyorum sosyal medya kilitli hiç bir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz. Bu adam ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan ama bir terörist alır gibi bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz. Bunlar şeytan gibi, bu devran bir gün dönecek.”