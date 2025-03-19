İmamoğlu Ailesinden İlk Açıklama Geldi

Dilek İmamoğlu ve Oğlundan Açıklamalar

İMAMOĞLU AİLESİNDEN BİRİNCİ AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu NOW Tv’ye görüş verdi. Dilek İmamoğlu, yaşanan süreci ve gözaltı operasyonunu değerlendirdi. “Herkese sevgilerimi iletiyorum. Sahurdan hemen sonra geldi ekipler. Ekrem beyin hazırlanma süreci, biliyorsunuz 13 yaşında bir kızım var. Her şeye rağmen onu evde tutamadım. Onu hazırladım yolladım,” dedi. Dilek İmamoğlu, gelen ekiplere de teşekkür etti ve “Hepsi çok kibar nazik şekilde görevlerini yerine getirdiler ve 7.30 gibi evden ayrıldılar,” şeklinde sözlerine devam etti. Ortada dolaşan kirli bilgilere vurgu yaparak, “Dün usulsüz bir şekilde diploma iptal edildi. Çok enteresan günlerden geçiyoruz, çok korkunç,” ifadesini kullandı.

“Sakın ola ki böyle bir şey mümkün değil olamaz,” diyen Dilek İmamoğlu, terör suçlamasıyla ilgili olarak, “Böyle bir şeye gülünür sadece,” dedi. İmamoğlu, sosyal medya üzerinde başlatılan iftiraları da kınadı. “20 gündür 3-5 kişi sosyal medyayı altını üstüne getirdi; tamamen büyük bir iftira. Bizim birbirimizden sakladığımız, çalışma arkadaşlarımızdan sakladığımız hiç bir şey yok. Biz şeffafız,” diyerek toplumda var olan adaletsizlik ve hukuksuzluğa karşı sesini yükseltti. “Ben bir anne olarak sorumluluklarım var çocuklarımın psikolojisini sağlam tutmak adına,” sözleriyle çocuklarının dayanıklılığını dile getirdi.

Mehmet Selim İmamoğlu, sürece dair duygularını şu şekilde ifade etti: “Kelimeler kifayetsiz, internete giremiyorum sosyal medya kilitli, hiç bir şeyden haberim yok. İçimden diyorum ki terörist mi almaya geldiniz siz. Bu adam ülkesi için elinden gelen her şeyi yapan bir insan ama bir terörist alır gibi bu ülkeyi ileride yöneteceğini bildiğiniz insanı alıyorsunuz,” dedi. Son olarak, “Bunlar şeytan gibi, bu devran bir gün dönecek,” diyerek geleceğe dair umutlu mesaj verdi.