More
Gündem

İmamoğlu, Bahçeli ile Randevu İsteyecek

imamoglu-bahceli-ile-randevu-isteyecek

BAHÇELİ’DEN İMAMOĞLU’NA GÖRÜŞME REDDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından sonra gazetecilere açıklamalar yaptı. Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan gelen randevu talebine yanıt vererek görüşmeyeceğini ifade etti. Bahçeli, “Ne maksatla talep ettiğini bilmiyorum. Siyasetini tasvip etmediğim için görüşmeyi uygun bulmuyorum. Çünkü görüşme istismarla, yanlış yorumlarla MHP’yi bulaştırmak istiyor olabilirler. Biz daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU’NDAN YENİ GÖRÜŞME TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bahçeli’nin kendisine randevu vermemesinin ardından görüşme talebini yineleyebileceğini belirtti. İmamoğlu, “Biz istismar diye bir kelimeyi, yakın çevremizden bile geçirmeyiz.” diyerek nezaket vurgusu yaptı. Ayrıca, “Randevu talep ettiğimiz yere girip çıkmayı da iyi biliriz. Bundan asla kimse endişe etmemeli, edemez de.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NDAN SİYASİ BİRLEŞİM VURGUSU

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla bulunduğunu belirten İmamoğlu, bu tür ziyaretlerin herkesin teminat altına alınmasına yönelik bir girişim olduğunu ifade etti. “Bu kime yapılırsa yapılsın karşısında olacağız.” diyerek, kayyum atamalarına karşı duruşunu yineledi.

ÖNEMLİ

Gündem

ABD’de Seçim Süreci Devam Ediyor

ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ve Demokrat Kamala Harris, başkanlık ile Kongre seçimleri için oy verme sürecinde yarışıyor.
Flaş

Özgür Özel: Esenyurt ve Mardin Üzerine

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, toplumsal sorunlara duyarlılık çağrısı yaparak, Esenyurt'ta ve Mardin'de eşit şekilde tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.