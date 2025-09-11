İmamoğlu, Bugün İlk Duruşma Yapacak

İmamoğlu, 19 Mart’ta gerçekleşen operasyonla gözaltına alındı ve 23 Mart’ta tutuklanarak Marmara Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Hakkında ortaya atılan iddialar, üniversite diplomasının geçersiz olduğunu ve bu belge üzerinden resmi kurumlara sahtecilik yapıldığını ileri sürüyor.

İDDÍA: ZİNCİRLEME ŞEKİLDE BELGEDE SAHTECİLİK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında zincirleme resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Savcılık, İmamoğlu’nun kamu görevlerine bu diploma ile başladığını belirterek, sahtecilik eyleminin zincirleme nitelik taşıdığını savunuyor.

DURUŞMA ÖNCESİ AVUKATLARDAN ÇAĞRI: “TARİHİ ANA TANIKLIK EDİN”

İBB Hukuk Komisyonu ve İmamoğlu’nun savunma ekibi, dava duruşmasına yönelik kamuoyuna ve avukatlardan bir çağrı yaptı. “Diploma gaspına karşı söz sırası İmamoğlu’nda” başlığıyla yapılan açıklamada, “12 Eylül Cuma günü saat 11.00’de Silivri’de, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline ilişkin ceza davasının duruşması görülecektir. Tüm avukat meslektaşlarımızı ve hukuk insanlarını, bu tarihi ana tanıklık etmek için duruşmaya bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

YER VE GÜN DEĞİŞTİ

Davanın ilk duruşmasının 11 Eylül 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapılması bekleniyordu. Ancak duruşma, resmi bir gerekçe belirtilmeden bir gün sonraya, yani 12 Eylül’e, ve Silivri Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü’ne taşındı. Bu değişiklik, kamuoyunda ve savunma heyetinde “siyasi baskı” iddialarını yeniden gündeme getirdi. CHP Genel Merkezi ve İBB cephesi, dava süreciyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapmazken, parti içindeki bazı isimler gelişmeleri “hukuk dışı” ve “siyasi amaçlı” bir sürecin parçaları olarak değerlendirdi. Parti kulislerinde ise İmamoğlu’na yönelik bu sürecin, muhalefetin 2028 seçim stratejilerine doğrudan müdahale anlamı taşıdığı düşüncesi dile getiriliyor.