İmamoğlu Dava Tarihi Değiştirildi

DAVANIN DURUMU VE YENİ TARİHİ

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali sonrasında, İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir dava açıldı. Bu dava kapsamında İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın ilk duruşması başlangıçta 11 Eylül tarihinde yapılması planlanıyordu.

DURUŞMANIN YERİ VE ZAMANI DEĞİŞTİ

Ancak duruşmanın tarihi değişti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmesi gereken dava, Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı. Duruşmanın yeni tarihi ise 12 Eylül olarak belirlendi.