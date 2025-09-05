İmamoğlu Duruşması Tarih Değişti

İMAMOĞLU’NA YENİ DAVET TARİHİ

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali ardından “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla dava açılmıştı. İmamoğlu için toplamda 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu. İlk duruşmanın 11 Eylül’de yapılması planlanıyordu.

DAVA YERİ VE TARİHİ DEĞİŞİYOR

Ancak duruşmanın yeri değişti. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı. Bununla beraber duruşmanın tarihi de 11 Eylül’den 12 Eylül’e ertelendi.