İmamoğlu Gözaltında, Borsa İstanbul Düşüşte

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan operasyonlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla birlikte finans piyasalarında büyük bir etki yarattı. Operasyonların sürdüğüne dair haberlerin akabinde Borsa İstanbul’da keskin düşüşler gözlemlendi. BIST 100 endeksi, 19 Mart 2025 tarihinde açılışta yüzde 6,87 oranında değer kaybı yaşayarak 10.060 puana düştü. Saat 09:55’te devreye giren Endekse Bağlı Devre Kesici (EBDK) sistemi, piyasalardaki paniği azaltmak amacıyla işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden oldu.

Borsa İstanbul’dan İlk Açıklama

Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada durumu net bir şekilde bildirdi: “Saat 09:55:19 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.” Bu açıklama, yatırımcılar arasında belirsizliği artırırken, gelişmeleri yakından izlemeye başladılar.

İşlemler Ne Zaman Başlayacak?

Borsa İstanbul’un ikinci açıklamasında, işlemlerin yeniden başlaması süreci netleştirildi: “Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10:20:00’de tek fiyat emir toplama, 10:25:00’de eşleştirme yapılacak ve 10:30:00’dan itibaren sürekli işlem yöntemiyle devam edilecek. Tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda ise saat 10:20:00’de emir toplama yapılacak, 10:30:00’dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecek. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10:30:00’da yeniden başlatılacak. VİOP’taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı’nda da işlemler aynı saatte devam edecek.” Açıklamada, emir toplama sürecinin 30 saniyelik rastgele bir kesinti ile tamamlanacağı da belirtiliyor.

Piyasalarda Neler Oluyor?

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sürdürülen operasyonlar, piyasalarda belirgin bir tedirginlik oluşturdu. Borsa İstanbul’daki sert düşüş, yatırımcıları panik satışlarına yönlendirirken, devre kesici sisteminin devreye girmesi piyasalardaki dalgalanmayı kontrol altına almayı hedefliyor. Uzmanlar, bu durumun siyasi ve ekonomik belirsizlikleri artırabileceğini vurgularken, önümüzdeki saatlerde yapılacak açıklamaların piyasa üzerinde etkili olacağını belirtiyor.