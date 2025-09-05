Gündem

İmamoğlu Hakkında Dava Tarihi Değişti

İMAMOĞLU’NA AÇILAN DAVA

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle beraber “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yargı süreci başlatıldı. İmamoğlu için, 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Davanın ilk duruşması daha önce 11 Eylül’de yapılması planlanıyordu.

DURUŞMA TARİHİ VE YERİ DEĞİŞTİ

Ancak duruşmanın tarihi değişiklik gösterdi. İstanbul Adalet Sarayı’nda gerçekleşmesi beklenen dava, Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı. Ayrıca duruşmanın tarihi 11 Eylül’den 12 Eylül’e kaydırıldı.

