İmamoğlu Hakkında Soruşturmalarda Karar Verildi

4 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINAN İBB BAŞKANI İKİMAMOĞLU İÇİN KARAR VERİLDİ

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMA KARARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklandı. İmamoğlu ile beraber, danışmanı ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İPA Başkanı Buğra Gökçe de tutuklandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Aynı zamanda İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verildi. Bu karar, İBB Başkanı’nın üzerindeki kayyum iddialarını geçersiz kıldı.

BELEDİYE MECLİSİ YENİ BAŞKANINI SEÇEBİLİR

İmamoğlu’nun terör soruşturmasından serbest bırakılmasının ardından İBB’ye kayyum atanmasına gerek kalmadı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi gibi yeni başkanını kendi içinde seçebilir.

SAVCILIKTA VERİLEN İFADELER

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılıkta terör soruşturması kapsamında 10 sayfalık ifade verdi. İmamoğlu, “Terör örgütleri içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?” sorusuna “Benim ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz, bir parçası olamaz. Bunun bana sorulmasını bile zul kabul ederim.” şeklinde yanıtladı. Ayrıca “Kent Uzlaşısı” ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “2018 Aralık ayında İBB Başkan adayı olarak Millet İttifakı tarafından ilan edildim. O dönemde İstanbul’da Millet İttifakı’nı temsil eden CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den izin alarak, bu anlayışı ile ileride Türkiye İttifakı’nı temsil etmemiz gerektiğini söyledim. O günden bugüne her siyasi yarışta, özellikle İstanbul seçimlerinde İstanbul İttifakı ve Türkiye İttifakı ifadelerini sayısız kere kullandım.”

DEM PARTİ’Yİ DE HATIRLATTI

İmamoğlu, “Kent Uzlaşısı” ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu da belirtti. “Yarıştığımız adaylar arasında DEM Parti’nin adayı da vardır. Buna rağmen CHP, Türkiye İttifakı söylemini kapsayıcı bir yerel seçim politikası olarak kullanmaya devam etti.” diyerek süreci özetledi.