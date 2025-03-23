İmamoğlu Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN GÖZALTINA ALINMA NEDENİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör soruşturması çerçevesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun savcılık ifadesi alındı. İki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanması talep edilen İmamoğlu ile ilgili karar verildi.

İMAMOĞLU’NA YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü kurucusu olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, terör örgütüyle iş birliği ve yolsuzluk suçlamaları ile gözaltına alındı. İmamoğlu, dört gündür bu suçlamalarla gözaltında tutuluyor. Bu soruşturma, ‘Yolsuzluk’ ve ‘Kent uzlaşısı’ olarak iki ayrı ayağa sahip olup, her iki kısmın ortak noktası İBB Başkanı İmamoğlu oldu.

SUÇLAMALARIN DETAYLARI

İmamoğlu hakkında öne çıkan suçlamalar şunlardır:

– Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak,

– Rüşvet vermek,

– İrtikap,

– İhaleye fesat karıştırmak,

– Nitelikli dolandırıcılık,

– Kişisel verileri hukuka aykırı yolla elde etmek,

– PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek.