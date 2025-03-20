İmamoğlu: “Hiçbir Güç Dayanışmayı Engelleyemez”

İMAMOĞLU’NUN PAYLAŞIMI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformunda yeni bir açıklamada bulundu. Bu paylaşımında “Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için.” ifadelerini kullandı. Bu açıklamayla birlikte, yaşanan gelişmeler dikkat çekti.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, belediye başkanları ve birçok çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evinde yapılan aramanın ardından, saat 10.00 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İmamoğlu’na iki ayrı suçlama yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında İmamoğlu için “suç örgütü lideri” ifadesinin kullanılması, büyük bir dikkatle karşılandı. Gözaltı kararı bulunan kişiler arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi de yer alıyor.