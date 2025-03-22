İmamoğlu İçin Mahkeme Kararını Bekliyor

TÜRKİYE’NİN GÖZLERİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ’NDE

Türkiye’nin dikkatleri Çağlayan Adliyesi’nde beklenen mahkeme kararına odaklanmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Terör soruşturması kapsamında yaklaşık 2 saat ifade veren İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde de ifade işlemi gerçekleştirdi. İfadenin tamamlanmasının akabinde savcılık tarafından İmamoğlu’nun mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. Bu süreçte İmamoğlu hakkında bir karar verilmesi planlanıyor.

Ekrem İmamoğlu’nun yüzleştiği 7 ayrı suçlama söz konusu: – Suç örgütü yöneticisi olmak ve suç örgütüne üye olmak, – Rüşvet, – İrtikap, – İhaleye fesat karıştırmak, – Nitelikli dolandırıcılık, – Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek, – PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek.

Ekrem İmamoğlu’nu bekleyen olasılıklar şu şekilde sıralanıyor: 1- Serbest bırakılabilir. Bu durumda İBB Başkanlığı görevine devam eder. 2- Serbest kalmasına rağmen ‘terör’ suçlaması sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyum atanabilir. 3- Terör suçlamasıyla tutuklanması durumunda, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanması söz konusu olabilir. 4- Organize suç örgütü suçlamasıyla tutuklanırsa, Beşiktaş Belediyesi’ndeki durum gibi mecliste seçim yapılacak ve yeni bir başkan belirlenecek.