İmamoğlu İfade Verdi, 9 Soru Cevapladı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA GELİŞMELERİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına dair yürüttüğü soruşturma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Yolsuzluk soruşturması sonucunda İBB Başkanlığı’ndan uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, şüpheli olarak ifade verdi.

Soruşturmayı yürüten savcı, İmamoğlu’na kurultay sırasında bazı parti temsilcilerine menfaat sağladığı ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak toplamda 9 soru yöneltti. İmamoğlu, bu sorulara ve ilgili tanık beyanlarına tek bir yanıt vermek istediğini bildirdi.

Kurultaydan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e destek sağladığına dair tanık beyanlarını kabul etmeyen İmamoğlu, “Adına tanık denilen ancak tanık olmayan aynı 3-5 isim her seferinde yeni bir dosyada yeniden sahneye çıkarılıyor. Ya benim ya da partimin üzerine yeni bir iftira kurgulamakla görevlendiriliyorlar.” dedi. Ayrıca, bazı medya mensuplarına finans sağladığı ve kurultay öncesinde doğu illerindeki delegelerle İstanbul’da toplantı yaptığı iddialarını da reddetti.

Kurultay delegeleri üzerinde baskı oluşturulmasını kabul etmeyen İmamoğlu, “Tanıklar madem bu kadar vazgeçilmezler hepsini toplayıp İstanbul’daki soruşturmaya da göndersinler. Hiç şaşırmam, muhtemelen orada da ifadeleri hazırdır belki de vermişlerdir.” açıklamasında bulundu. İmamoğlu, hukukun onur olması gerektiğini ve adaletin iftiralarla zedelenmesinin büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. “Yargının bu akıl dışı senaryoların bir parçası haline getirilmesi, sadece bireylere değil, doğrudan milletin iradesine ve demokrasiye saldırıdır.” ifadesini kullandı.

Soruşturma sürecinde şimdiye kadar 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi, 36 kişi ise tanık olarak dinlendi.