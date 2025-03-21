İmamoğlu İfade Verme Sürecine Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı soruşturma devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde şu ana kadar 90 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifade işlemleri bugün başlamışken, İmamoğlu da ifade vermeye başladı. İki farklı dosya ile suçlamalar yöneltilen İmamoğlu, terör örgütü PKK ile iş birliği yapma, PKK üyelerini işe yerleştirme, yolsuzluk ve rüşvet gibi suçlarla karşı karşıya.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELİYOR

Operasyon kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız da gözaltına alındı ve bu gelişmeyle birlikte gözaltı sayısı 90’a yükseldi. İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ile Ali Nuhoğlu gibi bazı şüpheliler de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi yakınlarındaki İstanbul Tıp Fakültesi ek binasında sağlık kontrolünden geçirildi. Ekrem İmamoğlu’nun da aynı yerde sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi.

Devam eden soruşturma çerçevesinde İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne el konuldu. MASAK raporunda yer alan bilgilere göre, İmamoğlu İnşaat’ın yüzde 60 hissesi İmamoğlu’na, yüzde 40 hissesi ise babası Hasan İmamoğlu’na ait. Şirketin 2020-2023 tarihleri arasında 117 adet taşınmaz edinmiş olduğu belirtildi ve bu mülklerin edinim kaynakları belirsiz olarak ifade edildi. Bu gelişmenin ardından, Murat Ongun’un da malvarlığına el konulduğu bildirildi.

İBB AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, devam eden soruşturma sürecinde gündeme gelen bazı iddialara yanıt verdi. Belediyeye ait İBB Tekzip isimli hesap üzerinden yapılan açıklamada, “İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alındı.” iddiasının, söz konusu yerin belediye başkanlığına ait olduğu belirtildi. Ayrıca, belediye iştiraki olan Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. üzerinde usulsüz ihaleler yapıldığı iddialarına yanıt olarak, bu iki şirketin daha önce Sayıştay denetiminden geçtiği ifade edildi.

İŞE ALIMLARDA VALİLİK ONAYI VAR

Bir başka iddia ise terör örgütü yandaşlarının belediye şirketlerinde işe alındığına ilişkindir. İBB bu duruma yanıt vererek, işe alımların titizlikle yürütüldüğünü ve adaylardan güvenlik soruşturması ile valilik onayı istendiğini bildirdi. Ayrıca, gündemdeki iddialar üzerinde İBB encümeninin zorla karar çıkartılarak bazı iş insanlarına şantaj yapıldığına dair iddialara da yanıt verildi. İBB, encümen kararlarının İBB Meclisi’nde alındığını ve bu konuda daha önce itiraz gelmediğini açıkladı.

BİLGİLERİ BAKAN TUNÇ VERDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmamoğlu’na yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi verirken, “Darbe gibi ifadelerle nitelendirmek tehlikelidir” açıklamasını yaptı. Tunç, toplam 106 gözaltı kararı bulunduğunu ve soruşturmanın büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirtti. Daha sonra İmamoğlu’nun evinde arama yapıldığı bilgisi ortaya çıktı.

BELEDİYE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Operasyonda İmamoğlu’nun yanı sıra İBB Başkanı Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimler de gözaltına alındı. İlk soruşturmanın, “Kent uzlaşısı” adı verilen bir yapılanma ile ilgili olduğu ve bu kapsamda İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı aktarıldı.