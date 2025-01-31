İmamoğlu, İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

İMAMOGLU BUGÜN İFADE VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade vermek üzere adliyeye geldi. İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Akın Gürlek’in tehdit edilmesi ve yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs iddialarıyla ilgili olarak ifade verecek. Bu durum, katıldığı bir televizyon programında Gürlek ve ailesi hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle meydana geldi. Başsavcılık, “bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanın etkilemeye teşebbüs edilmesi” suçunu kapsayan ayrı bir soruşturma başlattı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

İBB Başkanı İmamoğlu, her iki soruşturma hakkında ifade vermek için İstanbul Adliyesi’ne gelmiş durumda. İmamoğlu’nun ifadesinin alınması bekleniyor. Bu süreçte adliye önünde güvenlik önlemleri artırıldı. Partililer adliye çevresinde yoğun bir kalabalık oluştururken, polis araçları ve TOMA’lar meydana konuşlandırıldı. C blok kısmında zırhlı araçlar gözetim altına alındı ve polis ekipleri adliye önünde devriye gezerek güvenliği sağlıyor. Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da aralarında bulunduğu çeşitli partililerin adliyede bekleyişleri devam ediyor.