İmamoğlu İfadesi İçin Adliyeye Gidecek

İMAMOĞLU İFADESİNİ VERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in tehdit edilmesiyle ilgili ve bazı soruşturmalarda görevli bilirkişileri hedef gösterdiği iddialarına yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında bugün ifade verecek. İmamoğlu, her iki soruşturma kapsamında ifade vermek amacıyla İstanbul Adliyesi’ne gelmeyi planlıyor.

HER ALANDA MÜCADELE SÜRECEK

Dün yaptığı açıklamada, hakkındaki soruşturma nedeniyle Cuma günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade vereceğini hatırlatan İmamoğlu, “Yargının bağımsız olmasını, herkesin adalete güvenebilmesini istediğim için, İstanbul’un belediye başkanı olarak bunları ifşa ettiğim için ifadem alınacak. Demokrasilerde millet hesap vermez, hesap sorar. Muhalefetsiz bir ülke yaratma hevesiyle, siyasi operasyonu sürdürüyorlar. Bu yoldan dönmeyeceğim. Cesaretimiz var, heyecanımız yüksek. Her alanda sonsuz mücadeleye devam edeceğim. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” dedi.

açılan iki soruşturma hakkında bilgiler

İmamoğlu, belirli bir televizyon programında Başsavcı Gürlek ve ailesi hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma nedeniyle ifadeye çağrıldı. Ayrıca, “bir kısım soruşturmalarda görevli bilirkişinin hedef gösterilmek suretiyle yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs” suçuyla ilgili ayrı bir soruşturma da başlatıldığı bildirildi.

İMAMOĞLU’NUN BİLİRKİŞİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir basın toplantısında İmamoğlu, bilirkişiyi yanlı rapor düzenlemekle suçladı. Toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “turpun büyüğü heybede” sözüne atıfta bulunarak gerçekleştirdiğini belirten İmamoğlu, “Adalet Bakanı’na sesleniyorum. Biz de Cumhurbaşkanı’ndan etkilenerek basın toplantımıza bu ismi koyduk. Basın toplantımızın adı turpun büyüğü. Olmayan raporların nasıl iddianameye girdiğini, imzasız raporlarla insanların nasıl suçlandığını sizlerle paylaşacağım, lafla değil belgeleriyle açıklayacağım” ifadelerini kullandı. Bu açıklamaları sonrasında, haklarındaki davalarda lehine olan bilirkişi raporlarının bir bilirkişinin sürece dahil olmasıyla tersine döndüğünü öne sürdü.

BİLİRKİŞİDEN YANIT

İmamoğlu’nun suçladığı bilirkişi, Halk Tv’nin sorusunu yanıtlayarak iddiaların gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Bilirkişi, sadece CHP davalarına bakmadığını, diğer partilerin davalarına da baktığını belirterek, “Beni kimse bağlamaz. Asla seçilmiş kişi değilim” dedi. Dosyaları alırken savcılarla istişare etmediğini ekleyen bilirkişi, 1970 yılından bu yana ticari hayatın içerisinde bulunduğunu ifade etti. Bu röportajın izinsiz kayıt edildiği iddia edildi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk Tv ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma, bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs ve kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması suçlamasıyla açıldı.