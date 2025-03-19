İmamoğlu ile Diploması İptal Edilen 27 Kişi

DİPLOMA İPTALİ VE YENİ SÜREÇ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından, bu durumdan etkilenen 27 diğer kişi de kamuoyuna duyuruldu. Üniversitenin yönetim kurulu, 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 28’inin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” gibi gerekçelerle iptal edildiğini açıkladı.

İPTAL EDİLEN DİPLOMALARIN GEREKÇELERİ

İstanbul Üniversitesi’nin yaptığı duyuruda, 1990 yılında yatay geçiş yapan 38 öğrenciden 10’unun kayıtlarının silindiği, kalan 28 kişinin diplomalarının ise usulsüzlük nedeniyle iptal edildiği bildirildi. İptal edilen diplomaların arasında Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra akademisyenler, iş insanları ve farklı meslek alanlarından kişiler yer alıyor.

DİPLOMASI İPTAL EDİLEN 27 KİŞİ

Habertürk’ün haberine göre, Ekrem İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen diğer 27 isim ise şöyle sıralanıyor: M. Kerem Erman (Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.’de Ticari Araçlar Genel Müdür Yardımcısı), S. Sedat Köşetaş, Hayri Kaan Başol, Fatih Şabaz, Alkan Cevat Negiş, Salih Buğra, Mehmet Timuçin Tecmen (Turcas/Shell Yönetim Kurulu Üyesi), Pembegül Besen, N. Aylin Ataay (Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı, Galatasaray Üniversitesi İşletme Bölüm Başkanı), İ. Doğan Yıldırım, Sinan E. Erdil, Esra Cansu, Melikgâh Özcan, Yeşim Özşahin, Türker Yüksel, Yonca Erişik, Hüseyin Kaplan, Hakan Ulaşan, Cem Diler, İrem Kaptan, Batuhan Tungay, Mehmet Hanedar, Hakkı Mutoğlu, Orhan Kuray, Kenan Külünkçi, Ahmet Kaya ve Cengiz Sılaoğlu.

SİYASİ VE HUKUKİ YANSIMALAR

Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi siyasi arenada geniş yankı bulurken, CHP ve muhalefet partileri bu durumu “siyasi bir hamle” olarak nitelendiriyor. Hukukçular ise bu olayın geçmişte benzer durumların yaşanıp yaşanmadığını araştırmanın gerekli olduğunu vurguluyorlar. Bu gelişmelerin ardından, Ekrem İmamoğlu ve diğer etkilenen kişilerin bu hukuki duruma nasıl bir yanıt vereceği de kamuoyunda merak ediliyor.