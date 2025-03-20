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İmamoğlu: Mücadelemiz Çocuklarımız İçin

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İMAMOĞLU’NDAN GÜÇLÜ PAYLAŞIM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinde yeni bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, bu paylaşımında “Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için” ifadelerini kullandı.

GÖZALTI GELİŞMELERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra birçok belediye başkanı ve çalışma arkadaşı, sabah erken saatlerde çeşitli suçlamalarla gözaltına alındı. İmamoğlu’nun evinde arama yapıldı ve kendisi saat 10.00 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İmamoğlu’na yönelik iki ayrı suçlama yöneltildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu için “suç örgütü lideri” ifadesini kullanarak dikkat çekti.

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

İmamoğlu’nun yanı sıra gözaltı kararı olan başka isimler de göz önüne çıkıyor. Aralarında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi gibi isimler de bulunuyor.

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