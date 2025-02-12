İmamoğlu’na 11 Nisan’da Yargılanacak İddianame

İMAMOĞLU’NUN YARGILANMA TARİHİ BELİRLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle alakalı kullandığı ifadeler nedeniyle yargı süreci başlatılıyor. Yargı sürecinin 11 Nisan tarihinde başlaması planlanıyor ve bu süreçte İmamoğlu’na 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

IDDIANAME KABUL EDİLDİ

İmamoğlu’nun katıldığı panelde yaptığı konuşmada, Başsavcı Akın Gürlek’e haksız suçlamalarda bulunduğu tespit edildi. Bu tespit üzerine hazırlanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme heyeti, davanın ilk duruşmasının 11 Nisan’da gerçekleştirileceğine karar verdi.