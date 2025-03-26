İmamoğlu’na Kılıçdaroğlu ve Yavaş Ziyareti

ZİYARETLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk soruşturması nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na Marmara Kapalı Cezaevi’nde ziyaretler halen devam ediyor. Dün, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nu ziyaret etti ve bu görüşme 2,5 saat sürdü.

Bugün ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ziyaret edeceği bilgisi paylaşıldı. Görüşmenin saat 12.00’den sonra gerçekleşmesi bekleniyor.

GELECEK ZİYARETLER

Yarın da İmamoğlu’nu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ziyaret edecek. Bu ziyaretlerle İmamoğlu’na destekler sürmekte.