“İmamoğlu’na Suikast İhbari İddiası!”

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, kendisine daha önce saldıran Selçuk Tengioğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek Ocak ayında Ekrem İmamoğlu’na suikast planını ihbar ettiğini kamuoyuyla paylaştı. Özel, “Bu yılın Ocak ayında, bir çocuk katili, bana saldıran kişi İBB binasına gelir ve ‘Koğuş arkadaşlarıma İmamoğlu’na suikast düzenlemeleri için talimat verildi, ben bunu ihbar etmeye geldim’ der. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız” şeklinde dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı. Emniyet kaynakları da, konu ile ilgili detaylı inceleme başlatıldığını ve ihbarın yasal süreçler dahilinde değerlendirildiğini belirtti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN CEVAP

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gündeme gelen iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Emniyet Müdürlüğü, “06.05.2025 tarihinde bir siyasi parti liderinin, cezaevinde bulunan belediye başkanına suikast düzenleneceğine yönelik, Ocak ayında ihbar yapıldığına dair iddialar ile ilgili olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce, söz konusu iddialar ile ilgili geçmişe yönelik inceleme başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

İHBARIN TARİHİ VE İÇERİĞİ

Yapılan incelemede, ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, bu ihbarın değerlendirilmesi ve işlem süreçleri için Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro ekiplerinin görevlendirildiği tespit edildi. Güvenlik Büro Amirliğince yapılan çalışmada, ihbarcı Selçuk Tengioğlu, belediye binasına çağrıldı. Yapılan ön incelemede, Tengioğlu’nun 2004 yılında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası alıp, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı belirlendi. Yönetimle yapılan görüşmede, “Adı geçen belediye başkanını sevdiğini, yardımlar aldığını, başkanın DEM partisi ile iç içe olmasından dolayı rahatsızlık duyan kesimler tarafından kendisine zarar verilebileceğini düşündüğünü” belirtti.

İHBARCI KENDİ HİSLERİNDEN BAHSETTİ

Tengioğlu, cezaevinde kaldığı süre boyunca bu gibi konuların koğuşta konuşulduğunu, tamamen kendi hislerinden dolayı bu ihbarda bulunduğunu, herhangi bir bilgiye dayalı olmadığını ve yazılı ifade vermek istemediğini söyledi. Ayrıca, belediye yetkilileriyle yapılan görüşmede, herhangi bir yasal müracaatlarının olmayacağı ve kendi sorumlularının Tengioğlu’yla görüşme yapacağını bildirdikleri öğrenildi.

USULÜNE UYGUN DEĞERLENDİRME YAPILDI

Eldeki ihbar, usulüne uygun şekilde değerlendirildi. İhbarda somut delillere yer verilmediği, yalnızca kişisel kanaatlere dayalı bir bildirim olduğu anlaşılırken, bahsedilen konunun 5 yıl önceki hapiste kaldığı döneme ait olduğu tespit edildi. İlgili süreç, tamamen yasal mevzuat çerçevesinde ihbarın içeriğiyle sınırlı kalmak kaydıyla sonuçlandırıldı ve kamuoyuna duyuruldu.