İmamoğlu’na Yolsuzluk ve Terör Soruşturması

İMAMOĞLU’NA YAPILAN YENİ AÇIKLAMALAR

Dört gün önce gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için terör ve yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili kararlar alındı. İmamoğlu, yürütülen yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı. Aynı zamanda İmamoğlu’nun danışmanı ve İBB MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile İPA Başkanı Buğra Gökçe de tutuklanmış durumda.

KENT UZLAŞISI KAPSAMINDA SERBEST BIRAKILDI

İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” soruşturması çerçevesinde serbest bırakılmasına dair bir karar da alındı. Bu durum, Ekrem İmamoğlu’na yönelik kayyum iddialarının ortadan kalkmasını sağladı. Sulh Ceza Mahkemesi, İmamoğlu’nun bu kapsamda serbest bırakılmasıyla bu iddiaların geçerliliğini yitirdiğine hükmetti.

BELEDİYE MECLİSİ YENİ BAŞKANINI SEÇECEK

İmamoğlu’nun terör soruşturmasından serbest kalmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanması artık gerekli değil. Bu bağlamda, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Beşiktaş Belediyesi’nde olduğu gibi yeni başkanını kendi bünyesinde seçme yetkisine sahip.

BAŞSAVCILIK’TAN İTİRAZ GELİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun “kent uzlaşısı” soruşturmasında serbest bırakılması kararına itiraz etmek için hazırlıklara başladığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu hakkında bu metinde yer alan serbest bırakma kararı ile mali soruşturma kapsamındaki bir kısım serbest bırakma kararlarına Cumhuriyet Başsavcılığımız itiraz edilecektir.” denildi.