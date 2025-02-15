İmamoğlu’ndan Demokrasi Kapsamında Kayyum Eleştirisi

İMAMOĞLU’NUN DEMOKRASİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

İmamoğlu, seçimler sonrasında kanuni şartlara uygun olan kişilerin, çeşitli yargı kararları ve suçlamalarla görevden alınmasının demokrasi ile uyumlu olmadığını söylüyor. Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasına yönelik eleştirilerde bulunan İmamoğlu, “Kürt kökenli vatandaşlarımızın seçme hakkına ve iradesine yönelik bu kötü uygulamalar, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin başlattığı çözüm odaklı süreçlerle çelişmektedir” ifadelerini kullanıyor.

MİLLETİN ROLÜ VE HESAP SORMA İLKE

Açıklamalarında şunları belirtiyor: “Millet hesap vermez, hesap sorar. Makamlar kimsenin tapulu malı değildir. Kendini ülkenin sahibi, milleti de kiracı zannedenler artık kaybetmiştir. Ne kadar zulmetseniz de, bu son alenidir. Son seçimleri iktidar partisinin kaybetmesiyle meydana gelen öfke patlaması; muhalefetten, iş dünyasından, STK’lardan, sanatçılardan, işçilerden, emeklilerden, gençlerden, kadınlardan, asgari ücretlilerden hesap sormaktadır. Bir avuç insan 86 milyon vatansever yurttaşımıza hesap sormaktadır.”

İmamoğlu, kayyum uygulamaları ile “süreç” politikaları arasındaki çelişkilere dikkat çekiyor ve bu durumun, “Birbiri ile çelişen bu politikalar milletimizin aklını karıştırmakta, ülke yönetiminde ikilik mi var algısı yaratmaktadır” şeklinde ifade ediyor. Bu tür uygulamaların demokratik ilkelerle uyumlu olmadığını vurgulayan İmamoğlu, seçilmişlerin görevden alınmasının toplumsal huzuru zedelediğine dikkat çekiyor.

ARTAN SİYASİ TEPKİLER

İmamoğlu’nun açıklamaları, son dönemlerde artan kayyum atamalarına karşı yükselen siyasi tepkilere bir yanıt olarak görülüyor. Özellikle yerel yönetimlerde seçilmişlerin görevden alınması, demokratik süreçlerin işleyişi açısından tartışma konusu olmaya devam ediyor.