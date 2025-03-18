İmamoğlu’ndan Diploma İptali Sonrası Açıklama

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişte yaşanan şaibe tespitinin ardından, Ekrem İmamoğlu’nun diploması İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda iptal edildi. Bu sıcak gelişmeyle birlikte tüm dikkatler Ekrem İmamoğlu’na çevrildi.

İMAMOĞLU’NDAN REAKSİYON

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı. İstanbul Üniversitesi’nin almış olduğu bu karara tepki gösteren İmamoğlu, kararın hukuksuz olduğunu ifade etti. Paylaşımında şu sözleri dile getirdi: “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiaları üzerine ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda diplomasının sahte olduğuna dair tespitler doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla soruşturma başlattı. İmamoğlu, bu süreçte ifadesini vermek üzere savcılığa davet edildi.

YÖK RAPORU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen tanınırlık, yatay geçiş, kontenjanlar, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediğine dikkat çekildi.