İmamoğlu’ndan Diploma İptaline İlk Tebki

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NDEN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NE GEÇİŞTE ŞAİBE TESPİTİ

Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş işlemlerinde yaşanan şaibeler nedeniyle, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bir soruşturma başlatıldı. İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan detaylı incelemeler sonucunda İmamoğlu’nun diploması iptal edildi. Bu sıcak gelişme sonrasında gözler İmamoğlu’nun açıklamasına çevrildi.

İMAMOĞLU’NDAN HUKUKSUZLUK SUÇLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul Üniversitesi’nin kararına karşı çıktı. İmamoğlu, bu kararın hukuksuz olduğunu belirtti. “Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır” diyerek tepkisini dile getirdi. İmamoğlu’nun paylaşımında, “İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı HUKUKSUZDUR. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, “Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak. Kurtuluş Yok Tek Başına!” şeklinde bir mesaj verdi.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasıyla ilgili olarak gelen ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda “resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla bir soruşturma başlattı. Bu kapsamda İmamoğlu, ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi.

YÖK RAPORU DETAYLARI

İmamoğlu hakkında sürdürülen soruşturma sürecinde, üniversite diplomasının sahte olduğu iddialarına dayanak olarak YÖK tarafından hazırlanan raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun olarak yürütülmediği vurgulandı. Bu durum, İmamoğlu’nun diplomasının geçerliliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu.