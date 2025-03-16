İmamoğlu’ndan Diyalog ve Demokrasi Vurgusu

İMAMOĞLU’NDAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’YA YÖNELİK DEĞERLENDİRME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da yaptığı bir konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını yaptığı ‘yeni süreç’ hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kürt sorunundaki çözümün diyalogla sağlanması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’ın haksız yere cezaevinde tutulduğunu belirterek adalet talep etti.

KÜRT SORUNU DİYALOG İLE ÇÖZÜLMELİ

İmamoğlu, Türkiye’nin barış ve huzura erişmesinin önemine dikkat çekti. “Kürtler ‘bizim sorunumuz var’ dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır” dedi. Şiddet ve çatışmanın çözüm olmadığını belirten İmamoğlu, “Silahlar susmalı, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır” sözleriyle fikirlerini dile getirdi.

KÜRTLERİN EŞİT HİSSEDAR OLMASI GEREKİYOR

İmamoğlu, Kürtlerin ve diğer toplum kesimlerinin kendilerini eşit yurttaş olarak hissetmeleri gerektiğini ifade etti. “Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir” diyerek ayrıştırıcı söylemlere karşı çıktığını söyledi. Esenyurt Belediye Başkanı’nın tutuklandığı davadaki “Batıdaki Kürtler” ifadesini eleştirerek, “Kürdün batıda olanı, doğuda olanı olur mu? Bu zihniyet gelecekte yargılanacak. Ayrılıkçı zihinler bu milleti bölemeyecek” sözlerini kullandı.

Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste tutulduğunu ifade eden İmamoğlu, “Adaletin terazisi kimsenin elinde oyuncak olmasın. Hiç kimse bir partinin genel başkanı, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi rehine olarak haksız yere hapiste tutulamasın” dedi. Ayrıca Ümit Özdağ’ın da hukuksuzluğa uğradığını belirten İmamoğlu, “Haksızlığa uğrayan kim varsa, siyaseti, görüşü yok. Ben zalimliğe karşıyım” diyerek adalet vurgusunu yineledi.

DİPLOMA SALDIRILARI VE ADALETSİZLİK

İmamoğlu, iktidarın yargı aracılığıyla kendisine yönelik saldırılar düzenlendiğini öne sürdü. “Hakkımda 25 yıl hapis cezası, 5 kez siyasetten yasaklanma talep ediliyor. 35 yıllık diplomamı geçersiz ilan etmek için seferberlik ilan ettiler” diyen İmamoğlu, “Ben böyle namertliklere pabuç bırakmam. Nefes aldığım sürece adaletsizliğe direnirim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem” açıklamasıyla kararlılığını vurguladı.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

İmamoğlu, muhalefete aday gösterme hakkı tanımayan bir iktidarın ülkeye zarar vereceğini dile getirdi. “Demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesin duyarlı olması şarttır. CHP’lilerin ve tüm demokratların birleşmesi şarttır. İktidara hak ettiği dersi vereceğiz” şeklinde konuştu. Ayrıca, Tartus’taki Alevi katliamına karşı Türkiye’nin kararlı duruş sergilemesi gerektiğine değindi.

İKTİDAR EKONOMİK BEREKETİ KAÇIRDI

İkdal sorunlarına da değinen İmamoğlu, “Az kazanan da, çok kazanan da ‘Elimizdeki paranın bereketi kaçtı’ diyor. Memleketin bereketini kaçıran bugünün iktidarıdır. Bunların içinde gayret, adalet, iyi niyet yok” diyerek iktidara eleştirilerde bulundu. “Beni rüyasında ya da kâbusunda görüp uyananlar var. Onları kâbusun kâbusuna boğacağım. Genel seçimde onları evlerine yollayacağız” diyerek iktidara meydan okudu.