İmamoğlu’ndan Diyarbakır’da Diyalog Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği konuşmasında, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yaptığı ‘yeni süreç’ hakkında değerlendirmelerde bulundu. İmamoğlu, Kürt meselesinin diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı ve Selahattin Demirtaş’ın haksız yere tutuklu bulunduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu.

KÜRT SORUNU DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ

İmamoğlu, Türkiye’nin barış ve huzura kavuşmasının önemine dikkat çekti. “Kürtler ‘bizim sorunumuz var’ dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır” şeklinde konuştu. Şiddet ve çatışmanın çözüm olmadığını belirten İmamoğlu, “Silahlar susmalı, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır” ifadesini kullandı.

KÜRTLERİN EŞİT HİSSEDAR OLMASI DEVLETİMİZİN GÖREVİ

İmamoğlu, Kürtlerin ve diğer toplumsal kesimlerin kendilerini eşit yurttaş olarak hissetmesi gerektiğini dile getirdi. “Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir” diyerek ayrıştırıcı söylemlere tepki gösterdi. Esenyurt Belediye Başkanı’nın tutuklandığı davada kullanılan “Batıdaki Kürtler” ifadesine eleştiri getiren İmamoğlu, “Kürdün batıda olanı, doğuda olanı olur mu? Bu zihniyet gelecekte yargılanacak. Ayrılıkçı zihinler bu milleti bölemeyecek” diye konuştu.

Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapis yattığını savunan İmamoğlu, “Adaletin terazisi kimsenin elinde oyuncak olmasın. Hiç kimse bir partinin genel başkanı, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi rehine olarak haksız yere hapiste tutulamasın” ifadelerini kullandı. Ümit Özdağ’ın da hukuksuzluğa maruz kaldığını belirten İmamoğlu, “Haksızlığa uğrayan kim varsa, siyaseti, görüşü yok. Ben zalimliğe karşıyım” sözlerini ekledi.

DİPLOMA SALDIRISI VE ADALETSİZLİK

İmamoğlu, iktidarın yargı aracılığıyla kendisine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etti. “Hakkımda 25 yıl hapis cezası, 5 kez siyasetten yasaklanma talep ediliyor. 35 yıllık diplomamı geçersiz ilan etmek için seferberlik ilan ettiler” diyen İmamoğlu, “Ben böyle namertliklere pabuç bırakmam. Nefes aldığım sürece adaletsizliğe direnirim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem” diyerek kararlılığını vurguladı.

DEMOKRASİ İÇİN BİRLEŞMELİYİZ

İmamoğlu, muhalefete aday gösterme hakkı bile tanınmayan bir iktidarın ülkeye zarar vereceğini belirtti. “Demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesin duyarlı olması şarttır. CHP’lilerin ve tüm demokratların birleşmesi şarttır. İktidara hak ettiği dersi vereceğiz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Tartus’taki Alevi katliamına karşı Türkiye’nin dimdik durması gerektiğini belirtti.

İKTİDAR BEREKETİ KAÇIRDI

Ekonomik sorunlara da değinen İmamoğlu, “Az kazanan da, çok kazanan da ‘Elimizdeki paranın bereketi kaçtı’ diyor. Memleketin bereketini kaçıran bugünün iktidarıdır. Bunların içinde gayret, adalet, iyi niyet yok” sözleriyle iktidarı eleştirdi. “Beni rüyasında ya da kâbusunda görüp uyananlar var. Onları kâbusun kâbusuna boğacağım. Genel seçimde onları evlerine yollayacağız” diyerek iktidara meydan okudu.