İmamoğlu’ndan Diyarbakır’da Kürt Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği konuşmada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısını yaptığı ‘yeni süreç’le ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste tutulduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu.

Kürt Sorununun Çözümü İçin Diyalog Çağrısı

İmamoğlu, Türkiye’nin barış ve huzura kavuşmasının önemini ifade etti. “Kürtler ‘bizim sorunumuz var’ dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır” sözlerini kullandı. Şiddet ve çatışmanın çözüm olamayacağını belirten İmamoğlu, “Silahlar susmalı, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır” dedi.

Eşit Yurttaşlık Vurgusu

İmamoğlu, Kürtlerin ve toplumun tüm kesimlerinin eşit yurttaş olarak hissetmesi gerektiğini dile getirdi. “Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir” şeklinde konuştu. Ayrıştırıcı söylemlere karşı çıkan İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı’nın tutuklandığı davadaki “Batıdaki Kürtler” ifadesini eleştirerek, “Kürdün batıda olanı, doğuda olanı olur mu? Bu zihniyet gelecekte yargılanacak. Ayrılıkçı zihinler bu milleti bölemeyecek” dedi.

Demirtaş Haksız Yere Tutuluyor

Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste tutulduğunu savunan İmamoğlu, “Adaletin terazisi kimsenin elinde oyuncak olmasın. Hiç kimse bir partinin genel başkanı, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi rehine olarak haksız yere hapiste tutulamasın” dedi. Haksızlığa uğrayan herkesin yanındayım diyen İmamoğlu, “Haksızlığa uğrayan kim varsa, siyaseti, görüşü yok. Ben zalimliğe karşıyım” diye ekledi.

Hukuksuzluk ve Adaletsizlik Üzerine Eleştiriler

İmamoğlu, hükümetin yargı eliyle kendisine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etti. “Hakkımda 25 yıl hapis cezası, 5 kez siyasetten yasaklanma talep ediliyor. 35 yıllık diplomamı geçersiz ilan etmek için seferberlik ilan ettiler” diyen İmamoğlu, “Ben böyle namertliklere pabuç bırakmam. Nefes aldığım sürece adaletsizliğe direnirim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem” sözleriyle kararlılığını ifade etti.

Demokrasi için Birlik Olma Gereği

İmamoğlu, muhalefete aday gösterme hakkı tanımayan bir iktidarın ülkeye vereceği zararlara dikkat çekti. “Demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesin duyarlı olması şarttır. CHP’lilerin ve tüm demokratların birleşmesi şarttır. İktidara hak ettiği dersi vereceğiz” dedi. Ayrıca, Tartus’taki Alevi katliamına karşı Türkiye’nin dimdik durması gerektiğini vurguladı.

Ekonomik Sorunlara Yönelik Eleştiriler

İmamoğlu, ekonomik sıkıntılara da değindi. “Az kazanan da, çok kazanan da ‘Elimizdeki paranın bereketi kaçtı’ diyor. Memleketin bereketini kaçıran bugünün iktidarıdır. Bunların içinde gayret, adalet, iyi niyet yok” ifadesini kullanarak iktidarı eleştirdi. “Beni rüyasında ya da kâbusunda görüp uyananlar var. Onları kâbusun kâbusuna boğacağım. Genel seçimde onları evlerine yollayacağız” sözleriyle iktidara meydan okudu.