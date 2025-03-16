İmamoğlu’ndan Diyarbakır’da Kürt Sorunu Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır’da gerçekleştirdiği konuşmada, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısıyla ilgili yorumlarda bulundu. İmamoğlu, Kürt sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaparak, Selahattin Demirtaş’ın haksız yere cezaevinde olduğunu belirtti ve adalet isteğinde bulundu.

KÜRT SORUNU DİYALOGLA ÇÖZÜLMELİ

İmamoğlu, Türkiye’nin barış ve huzur bulmasının önemini anlattı. “Kürtler ‘bizim sorunumuz var’ dediği müddetçe ortada bir Kürt sorunu vardır. Bu sorun diyalogla, şeffaflıkla ve mutlaka her kesimi dinleyerek, şehit ve gazi yakınları başta olmak üzere tüm kesimlerin rızasıyla özellikle TBMM zemininde çözülmelidir. Adres orasıdır” dedi. İmamoğlu, çatışmanın çözüm olmadığını belirterek, “Silahlar susmalı, çözüm toplumun tüm kesimlerinin diyaloğuyla olmalıdır” ifadesini kullandı.

KÜRTLERİ EŞİT HISSSEDEREK İLERLEMEMİZ GEREKEN BİR KONUDUR

İmamoğlu, Kürtlerin ve diğer toplum kesimlerinin kendilerini eşit yurttaşlar olarak hissetmesi gerektiğini vurguladı. “Kürtlerin ve tüm toplum kesimlerinin kendilerini bu ülkenin sahibi, eşit ve onurlu yurttaşı, eşit hissedarı olarak hissetmesini sağlamak hepimizin, devletimizin görevidir” diyerek ayrıştırıcı söylemlere karşı durdu. Esenyurt Belediye Başkanı’nın tutuklandığı davadaki “Batıdaki Kürtler” ifadesini eleştiren İmamoğlu, “Kürdün batıda olanı, doğuda olanı olur mu? Bu zihniyet gelecekte yargılanacak. Ayrılıkçı zihinler bu milleti bölemeyecek” dedi.

Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste tutulduğunu ifade eden İmamoğlu, “Adaletin terazisi kimsenin elinde oyuncak olmasın. Hiç kimse bir partinin genel başkanı, Selahattin Demirtaş gibi bir siyasi rehine olarak haksız yere hapiste tutulamasın” dedi. İmamoğlu, Ümit Özdağ’ın da hukuksuzluğa uğradığını dile getirerek, “Haksızlığa uğrayan kim varsa, siyaseti, görüşü yok. Ben zalimliğe karşıyım” diye konuştu.

DİPLOMA SALDIRISI VE ADALETSİZLİK

İmamoğlu, iktidarın yargı aracılığıyla kendisine saldırılar düzenlediğini savundu. “Hakkımda 25 yıl hapis cezası, 5 kez siyasetten yasaklanma talep ediliyor. 35 yıllık diplomamı geçersiz ilan etmek için seferberlik ilan ettiler” diyen İmamoğlu, “Ben böyle namertliklere pabuç bırakmam. Nefes aldığım sürece adaletsizliğe direnirim. Hak yemem, hakkımı da yedirmem” şeklinde konuşarak kararlılığını dile getirdi.

İmamoğlu, muhalefetin aday gösterme hakkı bile verilmeyen bir iktidarın ülkeye vereceği zarara dikkat çekti. “Demokrasi isteyen, adalet isteyen herkesin duyarlı olması şarttır. CHP’lilerin ve tüm demokratların birleşmesi şarttır. İktidara hak ettiği dersi vereceğiz” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin Tartus’taki Alevi katliamına karşı dimdik durması gerektiğini belirtti.

İKTİDARIN ETKĐSÝ ENGELLENMELİ

İmamoğlu, ekonomik sorunlara da değinerek, “Az kazanan da, çok kazanan da ‘Elimizdeki paranın bereketi kaçtı’ diyor. Memleketin bereketini kaçıran bugünün iktidarıdır. Bunların içinde gayret, adalet, iyi niyet yok” diyerek iktidarı eleştirdi. “Beni rüyasında ya da kâbusunda görüp uyananlar var. Onları kâbusun kâbusuna boğacağım. Genel seçimde onları evlerine yollayacağız” diyerek iktidara meydan okudu.