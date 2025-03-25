İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Hakaret Tepkisi

İMAMOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Saraçhane’de düzenlenen protestolar sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretler hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Mesajında İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum” diyerek bu duruma olan tepkisini dile getirdi. Kendi ailesine yönelik ahlaksız paylaşımlara da vurgu yapan İmamoğlu, savcılığı görevini yapmaya çağırdı.

ANNELERE YAPILAN HAKARETLERİ KABUL ETMİYOR

Açıklamasında hem kendi durumunu hem de protestolarda yaşanan hakaret olaylarını ele alan İmamoğlu, “Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım” diyerek, 19 Mart’ta başlayan süreci “darbe” olarak nitelendirdi ve meşru yollarla mücadele edeceklerini vurguladı. Ancak annelere yönelik hakaretlerin kabul edilemez olduğunu belirten İmamoğlu, “Ekmek gibi, su gibi, hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri sonuna kadar kınıyorum. Kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.” şeklinde konuştu.

KENDİ AİLESİNE YAPILAN HAKARETLERE KARŞI TEPKİ

İmamoğlu, açıklaması sırasında yalnızca Erdoğan’a yönelik gelen hakaretlerle yetinmeyip, kendi ailesine yapılan saldırılara da tepki gösterdi. “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” diyen İmamoğlu, adalet sistemini eleştirdi. “Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar, söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor” ifadeleriyle çifte standart iddiasını gündeme getirdi.

GELECEK VAATLERİ VE ADALET VURGUSU

İmamoğlu’nun mesajında gelecekle ilgili vaatleri de dikkat çekti. İktidar olduklarında mevcut yönetimden farklı bir yol izleyeceklerini ifade eden İBB Başkanı, “Biz sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak” açıklamasında bulundu. İmamoğlu, “kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak” diyerek sözlerini sonlandırdı. Eşi Dilek İmamoğlu da sosyal medyasında yaptığı paylaşımla yapılan hakaretlere tepki gösterdi.