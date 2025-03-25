İmamoğlu’ndan Erdoğan’a Yönelik Hakaret Tepkisi

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmasının ardından tutuklanmasıyla başlayan sürecin ardından Saraçhane’de gerçekleşen protestolar esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere dair dikkat çeken bir açıklama yaptı. Cezaevinden ilettiği mesajda İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri tüm kalbimle sonuna kadar kınıyorum” diyerek tepkisini ortaya koydu. Ayrıca, kendi ailesine yönelik yapılan ahlaksız paylaşımlara da vurgu yaparak, savcılığı göreve çağırdı.

ANNELERE YAPILAN HAKARETLER KABUL EDİLEMEZ

İmamoğlu, açıklamasında kendi durumuna ve protestolar sırasında yaşanan hakaret olaylarına değindi. “Siyasi tarihimizin gördüğü en büyük adaletsizliklerden biriyle karşı karşıyayım” diyen İBB Başkanı, 19 Mart’ta başlayan sürece “darbe” benzetmesi yaparak, meşru yollarla mücadele edeceklerini vurguladı. Ancak, annelere yapılan hakaretlerin kabul edilemeyeceğini belirtti: “Ekmek gibi, su gibi, hava gibi mübarek bildiğim annelerimize hakaretler yağdırılmasına gönlüm razı gelmez. Cumhurbaşkanının annesine yönelik hakaretleri sonuna kadar kınıyorum. Kendisine yüce Yaradan’dan tekrar rahmet diliyorum.”

AİLESİNE YÖNELİK SALDIRILARA TEPKİ

İmamoğlu, yaptığı açıklamada yalnızca Erdoğan’a yönelik hakaretlere değil, kendi ailesine karşı gerçekleştirilen saldırılara da tepki gösterdi. “Cezaevinde olmamızı fırsat bilip annemle, eşimle ve ailemle ilgili ahlaksız paylaşımlar yapan kişilerle ilgili savcılığı göreve davet ediyorum” şeklinde ifadeler kullanan İmamoğlu, adalet sistemine yönelik eleştirilerde bulundu. “Her konuda re’sen, jet hızında soruşturma açanlar, söz konusu bizim ailemiz olunca kafasını sokacak yer arıyor” diyerek, çifte standart eleştirisini dile getirdi.

GELECEK İÇİN ADALET VAATLERİ

İmamoğlu’nun mesajında geleceğe yönelik vaatleri de dikkat çekti. İktidara geldiklerinde mevcut yönetimden farklı bir yaklaşım sergileyeceklerini vurgulayan İBB Başkanı, “Biz sizin bize yaptığınızı yapmayacağız. Adalet herkesin güvencesi olacak, hukuk herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacak” ifadelerini kullandı. İmamoğlu sözlerini “kimse kimsenin malına mülküne, şerefine, onuruna, haysiyetine el uzatamayacak” diyerek tamamladı.