İmamoğlu’ndan İBB Çalışanlarına Mücadele Mesajı

GÖZALTINA ALINAN BAŞKANIN MESAJI

Gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanlarına bir mesaj iletti. İmamoğlu, mesajında “Ramazan ayında kul hakkı yiyen ve sizlerle yürüttüğümüz halkçı, icraatçı, milletin malını millete dağıtan bereketli işlerimize mani olan kişi ve yanındaki bir avuç insana karşı, milletimiz için mücadelem devam edecektir” şeklinde ifadeler kullandı.

CUMHURUN GÜCÜ

Açıklamasına, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki kurumlarımızda 6 yıldır mesai yaptığım yöneticilerim, çalışma arkadaşlarım ve emekçi kardeşlerime en sıcak sevgi ve selamlarımı iletiyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu, devamında “En büyük güç kaynağım ve moral motivasyonum sizler olacaksınız. 16 milyon İstanbulluya olan hizmetlerinizde en ufak bir aksilik olmayacağı gibi gördüğünüz her vatandaşa benim sıcak selam ve saygılarımı iletiniz. Millet büyüktür.” dedi.