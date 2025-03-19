İmamoğlu’ndan İlk Açıklama: Polisler Kapıda

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmaya hazırlanan İBB Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması dün akşam iptal edildi. Bu sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evine gelen polisler, İmamoğlu’nun konutunda arama yapıyor.

AÇIKLAMASI GÜNDEME DAMGA VURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmadan önce kısa bir basın açıklaması yaptı. Kıyafetlerini giyindiği sırada yaptığı açıklamada “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır” ifadelerini kullandı.

ZORBALIKLA MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

İmamoğlu, büyük bir zorbalıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, “Yılmayacağım” dedi. “Hepinizi çok seviyorum, kendimi milletime emanet ediyorum. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim” şeklinde konuştu.