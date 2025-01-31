İmamoğlu’ndan İlk İfade Verme Açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Çağlayan Adliyesi’nde “Akın Gürlek’e yönelik tehdit ve hedef gösterme” ve “bilirkişiyi hedef gösterme” suçlamalarıyla yürütülen soruşturmalara dair ifadesini tamamladı. İmamoğlu, 09.50 itibarıyla avukatları Kemal Polat, Mehmet Pehlivan ve Nusret Yılmaz ile birlikte ifade vermeye başladı. Bu süreç toplamda yaklaşık 1,5 saat sürdü. İmamoğlu’na destek olmak üzere adliye önünde büyük bir kalabalık toplandı. İmamoğlu ifadenin ardından kalabalığa hitaben “Bugün burada bütün siyasi partiler, iktidar partisi hariç, adaletin savunması için bize destek olmaya geldiler” şeklinde konuştu.

İFADELERİNDE HAKSIZLIĞA DEĞİNDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, ifadelerinin ardından adliye çıkışında kalabalığa hitap etti. “Çok zor koşullarda bize destek olmak için buraya gelen dostlarımızı, hemşehrilerimizi ve yol arkadaşlarımızı buranın bir parçası olarak görmek benim için gurur verici” dedi. İmamoğlu, “Burada 16 milyon insanın temsilcisi olarak bulunmam gereken yer burası değil” diyerek haksızlıklara karşı duracaklarını belirtti. “Bugünkü mesele adalet meselesidir. Yargının siyasallaşması gibi bir durumla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMA RUHUNA VURGULAR YAPTI

İmamoğlu, “Bugünkü mesele, geleceğimiz meselesidir” diyerek İstanbul’da yaşanan yargı tacizine değindi. Bunun yanında, yargı üzerindeki baskılara dikkat çekerek, “Esenyurt’ta ve Beşiktaş’ta yaşananlar adaletin nasıl ayaklar altına alındığının bir göstergesidir” şeklinde konuştu. Ayrıca tüm siyasi partilerin burada olsa bile iktidar partisinin noksanlığını belirtti. İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası için birleşmenin gerekliliğini vurguladı.

POLİS VE YARGIYA ÇAĞRI YAPTI

İmamoğlu, polislerin durumu ile ilgili de yorum yaptı. “Biz, bu polislerle halkı karşı karşıya getiren anlayışı kınıyoruz” diyerek bir değişim olması gerektiğine işaret etti. “Türkiye’nin adil bir geleceği için, yasaların herkes için eşit olarak uygulanması gerektiğini savunuyoruz” dedi. İmamoğlu, adaletin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini ve sandığın mutlaka geleceğini söyledi. Buradan sıkı bir dayanışma ve adalet çağrısında bulundu.