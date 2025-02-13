İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş Açıklaması

İMAMOĞLU’NUN RADYOCULARLA BULUŞMASI

İmamoğlu, Dünya Radyo Günü etkinliği çerçevesinde çeşitli kurumlarda görev yapan radyocularla bir araya geldi. Değerlendirme konuşmasının ardından gazetecilerin ve radyocuların yönelttiği sorulara yanıt verdi. “23 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nde ön seçim olacak. Aday mısınız? Mansur Bey aday olabilir mi?” gibi sorular üzerine İmamoğlu, şu açıklamalarda bulundu: “Çok değerli bir buluşma yaptık. Her aşamasını parti içi süreçlerimizle yönetiyoruz.”

SÜRECİN GÜNCEL DURUMU

Gazeteci arkadaşlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda İmamoğlu, Mansur Yavaş’ın bakış açısını da paylaştı. Yavaş’ın “Bugün erken. Adaylık için erken. Dolayısıyla ön seçim de erken” dediğini belirtti. İmamoğlu, bu koşullarda Yavaş’ın aday olmayı düşünmediğini ifade etti. Sürecin netleştiğini, ayrıntıların açıklanma aşamasına geldiğini dile getiren İmamoğlu, “Demek oluyor ki, sürecin detayları muhtemelen bu hafta sonu açıklanır, kamuoyuyla paylaşılır. Önümüzdeki hafta da yol haritamız belli olur” diye belirtti.

DEVRİMCİ BİR ADIM

İmamoğlu, Türkiye için önemli fırsatlar barındıran bir sürecin partileri tarafından cesaretle başlatıldığını düşündüğünü söyledi. Bunu bir demokrasi devrimi olarak nitelendirdi ve “Dünyada çok azdır. Ülkemizde ilk kez bir cumhurbaşkanı adayını, partinin üyeleri belirleyecektir” şeklinde konuştu. Ayrıca erken ya da geç tartışmalarına katılmadığını, koşullara ve zamanda ruhuna göre durumun değişebileceğini sözlerine ekledi.