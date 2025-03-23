İmamoğlu’ndan Tutuklama Kararı Sonrası Mesaj

GÖZALTINDAN TUTUKLAMAYA İLERLEYİŞ

19 Mart’ta gözaltına alındıktan 4 gün sonra adliyeye sevk edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tutuklandı. Mali suçlar çerçevesinde başlatılan soruşturmada tutuklanan İmamoğlu, terör suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADA CESARET MESAJI

Kararın ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. “YENİLECEKSİN…” ifadesiyle başlayan mesajında şunları söyledi: “Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…”