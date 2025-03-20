İmamoğlu’ndan Videolu Mesaj: Dayanışma ve Umut

DAVALARIN DERİNLEŞMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik terör bağlantıları, yolsuzluk ve rüşvetle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Yapılan açıklamalara göre, toplam 106 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şu ana kadar 87 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, İmamoğlu’na ait inşaat şirketine de el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

İMAMOĞLU’NUN MESAJI

Gözaltında bulunan Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı ve halka seslendi. Mesajında şu ifadeleri kullandı: “Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Mücadelemiz çocuklarımız için, hak için, hukuk için, adalet için, güzel yarınlar için.” Videoda, “Kendinize güvenin. Bu aziz millete güvenin. Güzel günlere olan inancınızı hiç yitirmeyin. Dayanışmanın ve umudun önünde hiçbir güç duramaz. Hele hele o bir avuç insan, o asla duramaz.” şeklinde de sözlere yer verildi.

KAMUOYUNDAKİ ETKİLERİ

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve ardından yaptığı açıklama, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sosyal medya platformlarında binlerce kişi, İmamoğlu’na destek olmak için dayanışma mesajları paylaşarak durumu eleştirdi.

EYLEMLER VE GÖZALTI SÜRECİ

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu ile birçok belediye başkanı ve çalışma arkadaşı çeşitli suçlamalarla sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Evinde arama yapılan İmamoğlu, saat 10.00 civarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İmamoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında ‘suç örgütü lideri’ ifadesi de dikkat çekti. Gözaltı kararı bulunan şüpheliler arasında İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İPA Başkanı Buğra Gökce, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve sanatçı Ercan Saatçi yer alıyor.