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İmamoğlu’ndan Yanıltıcı Bilgi İçin Suç Duyurusu

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İMAMOĞLU’DAN SUÇ DUYURUSU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diploması hakkında yanlış bilgiler yaydıkları iddiasıyla 14 birey hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu kişiler arasında tanınmış gazetecilerin de bulunduğu Kenan Kıran, Burak Doğan ve Nedim Şener gibi isimler yer alıyor.

GAZETECİLER VE DİĞER İSİMLER

İmamoğlu, diplomasıyla ilgili asılsız iddiaların sosyal medya ve diğer mecralarda yayılması sonucunda hukuki işlem başlatmaya karar verdi. Suç duyurusunun detayları ve içerdiği iddialar, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

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