İmamoğlu’ndan Yavaş’a Ön Seçim Yanıtı

CHP’NİN ÖN SEÇİM KARARI VE BİRLEŞİM ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

İmamoğlu, CHP’nin ön seçim kararını ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüşlerini ele alarak önemli açıklamalarda bulundu. “Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk kez kendi partisinin adayını sandığa giderek seçme eğilimini ortaya koyma gayreti içerisindedir.” diyerek, bu sürecin önemine vurgu yaptı.

PARTİ İÇİ DİYALOG VE GELECEK VİZYONU

İmamoğlu, bu demokratik devrimi yürekten desteklediğini ifade ederken, Mansur Yavaş’ın farklı görüşler taşıyabileceğini belirtti. “Bu konuda kararlar alınma çalışması içerisindedir. En doğru yolu buluruz. Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız.” dedi.

MİLLETİN UMUTLARI VE BİRLEŞİK GÜÇ

Gelecek için umutların yitirilmemesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine, geleceğin kaybedilmesine” yol açabileceğini dile getirdi. “Aksi takdirde treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum.” diyerek, birleşik bir güçle iktidara doğru ilerlemenin gerekliliğini vurguladı.