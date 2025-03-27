İmamoğlu’nun Adaylığı Parti Meclisi’nde Onaylandı

CHP PARTİ MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Parti Meclisi, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylık süreci gibi kritik konuları ele almak amacıyla olağanüstü bir araya geldi. Toplantının sonucunda, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı, oybirliğiyle desteklendi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY KARARINA ONAY VERİLDİ

Toplantıda 6 Nisan’da yapılacak “Olağanüstü Kurultay” kararı da incelendi. Parti Meclisi, bu kurultay kararını oybirliğiyle kabul etti.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mart’ta gerçekleştirdiği basın toplantısında, partinin 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultaya gideceğini duyurmuştu. Özellikle kayyum girişimlerinin önünü kestiklerinin altını çizen Özel, “6 Nisan günü ben CHP’nin Genel Başkanı olarak delegelerimize 5 Kasım 2023 günü verdikleri o yetkiye bugüne kadar onları utandırmadan geldiğimiz bu süreçte, onların yeniden yetkilendirmesine talibim. CHP Genel Başkanı olarak partiyi olağanüstü kurultaya götürüyorum ve bunu 23 Mart günü yapacağımız cumhurbaşkanı ön seçimine engel olmaya çalışan kötücül hakla ‘haydi işinize’ diyerek işimize devam ediyoruz,” şeklinde ifadelerde bulundu.

MAHKEME TALEBE RET CEVABI VERDİ

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in olağanüstü kurultay kararının iptali için Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmuştu. Mahkeme, 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilecek 21. Olağanüstü Kurultay yapılması kararının yürürlüğünü durdurma talebini reddetti.