İmamoğlu’nun Avukatı Adli Kontrolle Serbest

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ilişkin yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması devam ediyor. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk suçundan tutuklandığı davada, dün yeni bir gelişme yaşandı. İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz, ‘rüşvete aracılık etmek’ suçlamasıyla Trabzon’da gözaltına alındı.

POLİS EŞLİĞİNDE İSTANBULA GETİRİLDİ

Gözaltına alınan avukat Nusret Yılmaz, polis eşliğinde İstanbul’a getirildi ve bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Nusret Yılmaz, Fatih’teki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST BIRAKILDI

Savcılık tarafından ifadesi alınan avukat Nusret Yılmaz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.