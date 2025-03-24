İmamoğlu’nun Cezaevinden İlk Görüntüleri Geldi

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi. İmamoğlu, ilk kez cezaevinde gece geçiriyor. Dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne getirilen İmamoğlu’nun o anlara ait bir fotoğrafı da ortaya çıktı.

CEZAEVİ İFTARINDAN DETAYLAR

Dün akşamı cezaevinde geçiren İmamoğlu, oruçlu olduğu için akşam yemeği yedi. Yemeğinde mercimek çorbası, fırında soslu tavuk döner ve şehriyeli bulgur pilavı yer aldı. İçecek olarak ayran sunuldu. Bu akşam iftarını ise et haşlama, şehriyeli pirinç pilavı, kaşar, hurma, kuru kayısı, revani tatlısı ve ayran ile açmayı planlıyor.

KALDIĞI KOĞUŞ HAKKINDA

Elde edilen bilgilere göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 9 numaralı koğuşta kalıyor. Kaldığı koğuşun büyüklüğü yaklaşık 12 metrekare civarında.

SUÇLAMALAR VE GÖZALTINA ALINMA SÜRECİ

İmamoğlu, 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alındı ve iki farklı suçlama ile karşı karşıya kaldı: Yolsuzluk ve kent uzlaşısı. Yolsuzluk soruşturması, “CHP’de para sayma görüntüleri” üzerine inşa ediliyor. Olayla ilgili ifade veren tanıkların beyanları, İmamoğlu ile bazı kişilerin iş adamlarından zorla para aldıkları ve haksız kazanç sağladıkları yönündedir. Ayrıca, suçların aklanmasında “gizli kasa” olarak tanımlanan kişilerin kullanıldığı belirlendi. Bu rapor sonrasında başsavcılık toplamda 100 kişi hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu ve 99 kişi için “suç örgütü yöneticisi olmak”, “suç örgütüne üye olmak”, “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek” ve “ihaleye fesat karıştırmak” suçlarıyla gözaltı kararı verildi.