İmamoğlu’nun Dava Tarihi Değişti

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali sonrası “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla dava açılmış durumda. İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMANIN YERİ VE ZAMANI DEĞİŞTİ

İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması daha önceden 11 Eylül’de yapılacakken, duruşmanın tarihi değişerek 12 Eylül olarak belirlendi. Ayrıca, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alınması kararlaştırıldı.

Washington Dava Açılsın: Trump Suspect Başsavcı

Washington Başsavcısı, Trump yönetiminin kente Ulusal Muhafız göndermesini yasalara aykırı buldu ve dava açtı, askeri işgale karşı durulması gerektiğini vurguladı.
“Filistin’i Tanırsan, Ülkeye Giremezsin!”

Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıması, İsrail ile Paris arasında gerginliğe neden oldu. İsrail Dışişleri Bakanı, Macron'un ziyareti için şartlı bir açıklama yaptı.

