İmamoğlu’nun Dava Tarihi Değişti

DURUMUN GÜNCEL GELİŞMELERİ

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptali sonrası “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla dava açılmış durumda. İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

DURUŞMANIN YERİ VE ZAMANI DEĞİŞTİ

İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşması daha önceden 11 Eylül’de yapılacakken, duruşmanın tarihi değişerek 12 Eylül olarak belirlendi. Ayrıca, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndan Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alınması kararlaştırıldı.