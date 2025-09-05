Gündem

İmamoğlu'nun Dava Tarihi Değişti

İMAMOĞLU HAKKINDA AÇILAN DAVANIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle bağlantılı olarak “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı bir dava süreci başlatıldı. Bu davada İmamoğlu için 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. İmamoğlu’nun yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 11 Eylül’de yapılması planlanıyordu.

DURUŞMA YERİ VE TARİHİ DEĞİŞTİ

Ancak, duruşmanın yapılacağı tarih ve yer değişikliği oldu. Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülmesi gereken dava, Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alındı. Duruşmanın tarihi de 11 Eylül’den 12 Eylül’e kaydırıldı.

