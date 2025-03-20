İmamoğlu’nun Diploma İptali Protesto Edildi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLEDİ

İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerden gelen öğrenciler, İmamoğlu’nun diplomasının iptalini ve gözaltıları protesto etmek amacıyla bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi’ndeki öğrenciler, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine ve gözaltılara karşı tepkilerini dile getirmek için toplandı. Bu sırada öğrencilerle polis arasında bazı anlarda arbede yaşandı ve polis, öğrencilere biber gazıyla müdahale etti. Öğrenciler bir süre boyunca İstanbul Üniversitesi’nin ana kapısı önünde bekleyişlerini sürdürdü.

ANKARA’DA GÖSTERİLER ARTARAK DEVAM ETTİ

Ankara’daki Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri de protesto gösterisi düzenledi. Öğrencilerin AK Parti Genel Merkezi’ne yürümek istemesiyle birlikte bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Zaman zaman polis ile göstericiler arasında yüksek tansiyonlar yaşandı. Polis barikatını aşmaya çalışan öğrencilere müdahalede bulunuldu ve biber gazı kullanıldı. Ayrıca Ankara’daki Güvenpark’ta başka bir grup eylem yaptı ve bu grup, polis kontrolünde Adalet Bakanlığı’na yürüyüş gerçekleştirdi.