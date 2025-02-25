İmamoğlu’nun Diploma Soruşturması ve Avukatların Açıklamaları

İMAMOĞLU HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili, lisans diplomasının sahte olduğunu öne süren ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda bir soruşturma başlatılıyor. İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü savcıya ifade verecek.

BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

İmamoğlu’nun ifadesinden önce avukatları bir basın toplantısı gerçekleştiriyor. Avukat Prof. Dr. Adem Sözüer ile Mehmet Pehlivan, sürece dair açıklamalar yaptı. İmamoğlu’nun avukatı Prof. Dr. Sözüer, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce işletme okuduğunu ve İstanbul Üniversitesi’nde bu bölüme yatay geçiş yaptığını belirtti. Dönemin mevzuatının bu geçişe izin verdiğini ifade eden Sözüer, “O zamanki mevzuata göre, çalışkan öğrenciler için bu imkan var, ÖSS puanına da gerek yok. 1990 yılında YÖK’ün ya da başka kurumun biz bunu üniversite olarak görmüyoruz dediği bir yazdıda yok.” şeklinde konuştu.

PEHLİVAN’DAN AÇIKLAMA: ÖZEL UYGULAMA YOK

Sözüer’in ardından konuşan avukat Mehmet Pehlivan, İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturmasının siyasi nedenlerle başlatıldığını savundu. Pehlivan, “İmamoğlu’na yapılan özel bir uygulama yok. İsteyen herkes geçiş yapabilsin diye İstanbul Üniversitesi, Milliyet gazetesine ilan veriyor. Bu ilanda, işletme bölümü de bulunuyor. İlanı gören İmamoğlu, ailesi ve işi İstanbul’da olduğu için bundan yararlanıyor.” açıklamasını yaptı.

ÜÇ KRİTERİ DE KARŞILIYOR

İstanbul Üniversitesi’nin verdiği ilanda, birinci kriterin başvurunun 14 Eylül 1990 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirten Pehlivan, İmamoğlu’nun 29 Ağustos 1990’da başvuru yaptığını vurguladı. İkincisi, öğrencinin tüm derslerini geçmiş olmasıyla ilgili olduğunu aktaran Pehlivan, “İmamoğlu bu koşulu da karşılıyor.” dedi. Üçüncü kriterde ise öğrencinin 60 not ortalaması tutturması gerektiğini söyleyen Pehlivan, İmamoğlu’nun not ortalamasının 62,5 olduğunu da ifade etti.

BAŞVURULAR SONRASI SÜREÇ

Pehlivan, süreç hakkında şöyle devam etti: “Başvurular üzerine fakültede yatay geçiş komisyonu kuruluyor. Bu komisyon, geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. 12 Eylül 1990’da İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu toplanıyor ve aralarında İmamoğlu’nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor ve resmi hale geliyor. İmamoğlu, 2 Ekim 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kaydoluyor ve 2. sınıf talebesi olarak öğrenim hayatına başlıyor.”

DİPLOMASI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Savcılığın soruşturma başlattığının ardından, YÖK’ün İmamoğlu’nun diplomasını iptal ettiği haberleri gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer, İmamoğlu’nun diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği iddialarını reddetti. Özer, “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum.” şeklinde ifade etti.

İMAMOĞLU’NUN EĞİTİM GEÇMİŞİ

Mezuniyetiyle ilgili iddialar gündeme gelen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Eğitim geçmişi ise şu şekildedir: Trabzon Lisesi’nden mezun olduktan sonra KKTC’de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı, ancak kısa bir süre sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne aldı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul’a taşınmasının ardından, KKTC’de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) bölümüne yatay geçiş yaptı ve buradan 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında ise İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans (MBA) eğitimine başladı, ama bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.