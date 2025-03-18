İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi

DİPLOMA İPTALİ SÜRECİ BAŞLADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olma çabasıyla sürekli gündemde kalıyor. Son olarak, Kıbrıs’taki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçişinde, yeterlilik, usul ve kontenjan açısından şüpheler ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından, İmamoğlu hakkında ‘evrakta sahtecilik’ soruşturması başlatıldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’DEN GÜNDEM OLAN KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi doğrultusunda inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Okullar arası geçişte yaşanan şaibelerin gündeme gelmesiyle birlikte, İstanbul Üniversitesi bu kararı almış oldu.

RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasıyla ilgili olarak sahtecilik ihbarları üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlattı. Bu süreçte, İmamoğlu’nun ifadesi alınmak üzere savcılığa davet edildi.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU RAPORU AÇIKLANDI

İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan soruşturma çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan rapor ortaya çıktı. Raporda, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı’nın yatay geçiş kabulüyle ilgili işlemlerinin YÖK kararları ve usullerine uygun yürütülmediği ifade edildi.

GEÇİŞ İŞLEMLERİNE DAİR YETERSİZLİKLER BELİRLENDİ

Raporda, Yüksek Öğretim Kurumları arasında önlisans ve lisans düzeyindeki yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğin 5’inci maddesine uygunluk taşıdığı, ancak ilgili kişinin yatay geçiş yaptığı 1990 yılında University College of Northern Cyprus’ın YÖK tarafından tanınan üniversitelerden biri olmadığı vurgulandı. Ayrıca, bu üniversitenin tanınırlığının ancak 1993 yılında kabul edildiği belirtildi. Bu durum, İmamoğlu’nun yatay geçiş yapabileceği üniversiteler arasında bulunmadığını gözler önüne seriyor.