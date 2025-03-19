İmamoğlu’nun Diploması İptal Edildi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NİN KARARI

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti. Üniversitenin verdiği bilgiye göre, İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 28 kişinin diplomaları, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alındı. 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yaparak mezun olan bu kişilerin diplomalarının geçerliliği kaldırıldı. Alınan karar, Yükseköğretim Denetleme Kurulu’nun hazırladığı araştırma raporuna dayandırıldı. Süreçle ilgili belgeler de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yükseköğretim Kurulu’na iletildi.

DEVAM EDEN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğuna dair iddialar nedeniyle soruşturma başlattı. “Resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla yürütülen bu soruşturma kapsamında İmamoğlu, savcılığa ifade verdi. Başsavcılık, İstanbul Üniversitesi’nden alınan diplomanın geçerliliğine dayanarak yapılan işlemlerin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesini talep etti. Üniversite, bu süreçte tüm fakültelerde yatay geçiş incelemelerinin sürdüğünü duyurdu.