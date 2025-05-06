İmamoğlu’nun Diploması Silindi: E-devlet’te Lise Mezunu!

DİPLOMANIN İPTALİ VE VERİ TABANINDAN SİLİNMESİ

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 1994 yılında İngilizce İşletme Bölümü’nden aldığı diplomasını, usulsüz yatay geçiş gerekçesiyle iptal etti ve veri tabanından sildi. Sabah gazetesinde yer alan bilgiye göre, İmamoğlu’nun e-Devlet üzerinden yapacağı mezuniyet sorgusunda yalnızca lise mezunu olduğu bilgisi yer alacak. Bu durum, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı sürecine etki edebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARI DAVA AÇTI

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 18 Mart 2025 tarihinde İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yaptığı yatay geçişin usulsüz olduğuna karar verdi. Üniversite, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle bu diplomanın iptaline yöneldi. Sabah’ın haberine göre, bu karar sonrası İmamoğlu’nun diploma bilgileri üniversitenin veri tabanından tamamen silindi. e-Devlet sisteminde İmamoğlu’nun mezuniyet bilgisi yalnızca lise mezuniyeti olarak görünecek.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, alınan diploma iptal kararına karşı hukuki bir süreç başlattıklarını duyurdu. Pehlivan, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun bu kararı alma yetkisinin bulunmadığını ve yetkinin yalnızca İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’nda olduğunu savunuyor. İmamoğlu, kararın hukuksuz olduğunu belirterek, “Bu kararı alanlar tarih ve adalet önünde hesap verecek. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak” diye konuştu. Avukat Pehlivan, İstanbul İdare Mahkemeleri’nde dava açıldığını, aksi bir karar çıkarsa istinaf, Danıştay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracaklarını ifade etti.